Crecen las quejas por la falta de vacunas antigripales en los centros de salud pública

Con la llegada de los primeros fríos, la demanda de inmunización contra la gripe ha comenzado a chocar contra una realidad inesperada en el sistema público de salud.



Pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y grupos de riesgo denuncian que, al asistir a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), se encuentran con la respuesta recurrente de que no hay dosis disponibles para iniciar el esquema de vacunación estacional.



La situación marca un contraste evidente con el cronograma sanitario del año pasado. Para estas fechas, las autoridades ya habían puesto en marcha operativos territoriales que incluían visitas a establecimientos educativos, jornadas de vacunación para el personal administrativo, y un intenso accionar en los hospitales, por ejemplo.



Sin embargo, en la actualidad, el despliegue territorial brilla por su ausencia y los pasillos de los centros sanitarios se han convertido en escenario de malestar para los vecinos que deben regresar a sus hogares sin la protección correspondiente.



"No sé qué habrá pasado, fui al CAPS a vacunarme contra la gripe y me dijeron que no había dosis", relató a El Diario un vecino que, por temor a represalias laborales, prefirió resguardar su identidad.



Su testimonio se suma a una serie de reclamos que se multiplican en distintos puntos de la ciudad, donde la incertidumbre sobre la llegada de las partidas oficiales comienza a generar inquietud entre quienes dependen exclusivamente de la provisión estatal para reforzar sus defensas.



Frente a este escenario, la preocupación de los profesionales de la salud radica en el cumplimiento de los plazos de inmunización, fundamentales para garantizar una cobertura efectiva antes del pico de circulación del virus influenza.



Mientras las familias buscan anticiparse a las enfermedades respiratorias típicas de la época, el silencio de las autoridades sanitarias y la falta de información oficial sobre la distribución de las dosis dejan abierta una pregunta que aún no tiene respuesta clara: ¿Dónde están las vacunas?