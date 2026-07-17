Tras una noche tranquila, el fuego sigue activo y operan los aviones hidrantes

La noche en la zona del impresionante incendio forestal declarado el jueves a la madrugada pasó entre la tranquilidad y la tensión al ritmo de llamas de fuego que crecieron y bajaron de acuerdo al campo que encontraron. El viernes 17 de julio será un día importante para conseguir la extinción. Empezó con las llamas en las sierras de Potrero de los Funes y un fuerte olor a cenizas en la localidad.

Desde temprano, las tres naves hidrantes de la provincia sobrevolarán la zona con la intención de calmar las llamas que afectaron buena parte de Estancia Grande, Potrero de los Funes y algunos puntos reconocidos como la EcoAldea y el camping, que quedó totalmente destruido. La ausencia de vientos esperanza a los socorristas para que los aviones puedan actuar tras tener que suspender sus tareas el jueves por la fuerza eólica.

Según la Red de Estaciones Meteorológicas, el jueves Estancia Grande recibió ráfagas de 80 kilómetros por hora que hicieron que el fuego se propagara con velocidad. “Si bien durante estas horas el comportamiento del fuego es más lento, el incendio continúa activo y demanda un importante despliegue de recursos”, dijeron en el cuartel de bomberos voluntarios de Potrero de los Funes.

Estancia Grande es la zona más crítica y las llamas alcanzaron la planta de agua del rio de Las Águilas, lo que hace que el suministro sea escaso. En Potrero, el fuego cruzó un camino de tierra y por la noche avanzó hacía el sector de las antenas de telefonía, por lo que peligra la continuidad en las comunicaciones.

La base del inmenso operativo que combate las llamas es la Municipalidad de Estancia Grande. Desde allí, la ministra de Seguridad Nancy Sosa dijo en un video difundido por el Gobierno de la provincia que el incendio fue intencional y que ya están trabajando para detectar al responsable. Por lo demás, la funcionaria sustivo que no hay víctimas fatales y que todos los bomberos están en buen estado general de salud.

Algunas familias de las zonas más afectadas fueron evacuadas en ambulancia en la noche del jueves por la cercanía del fuego. “Estábamos muy asustados y no podíamos respirar”, dijo una vecina, madre de cuatro hijos