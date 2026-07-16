Gobierno británico de Malvinas agradece pedido de sanción a la FIFA contra Argentina

El Gobierno de las Islas Malvinas dijo estar decepcionado con el festejo argentino. Foto: NA.

El gobierno británico de las Islas Malvinas se sumó al pedido de sanción a la Selección Argentina por parte del Reino Unido tras el festejo en cancha de los jugadores, que al cántico le sumaron una bandera con la histórica proclama: “Las Malvinas son argentinas”, y dijo estar “decepcionado” con la decisión de los dirigidos por Lionel Scaloni.



La disconformidad no terminó ahí, porque agregaron que la postura no fue ninguna sorpresa para ellos y la hicieron saber a través de un comunicado en redes sociales.



Bajo el título: “Inglaterra vs. Argentina: comportamiento político posterior al partido”, el Gobierno de las Islas Malvinas expresó que el seleccionado albiceleste empañó el resultado de la semifinal de la Copa del Mundo.



¿Qué dice el Gobierno de las Islas Malvinas en el comunicado?



“El Gobierno de las Islas Malvinas está decepcionado —aunque, lamentablemente, no sorprendido— de que la selección argentina de fútbol haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial de fútbol de anoche, un partido que, en cualquier caso, no involucraba a las Islas Malvinas”. Así comenzó el escrito.



“Dicho esto, no es ninguna novedad para nadie que los habitantes de las Islas fueron víctimas de una invasión agresiva en 1982, que dejó a muchos traumatizados”, continuó.



“Por lo tanto, la pancarta exhibida por Argentina anoche fue particularmente insensible para muchas personas en las Malvinas”, aseguró el comunicado.



En este sentido, agregó que “es la política declarada del Gobierno de las Islas Malvinas que no deseamos ver cómo se introduce la política en el deporte” y asegura que “tampoco queremos que las Islas y su gente sean utilizadas como un balón político en cada conversación sobre Inglaterra y Argentina. Por eso, acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del Gobierno del Reino Unido esta mañana”.



Por último, enuncia que “como destacó el secretario de Estado de Negocios, Peter Kyle, uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol”.



Y cierra reafirmando el pedido de sanción a la selección argentina: “Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del deporte y sancione todo comportamiento de esta naturaleza de acuerdo con sus propias normas”.



Agencia Noticias Argentinas.