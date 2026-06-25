Los terremotos de Venezuela dejaron hasta ahora 164 muertos pero puede haber más

Al menos 164 personas murieron y otras 971 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el miércoles por la noche.

La cifra fue confirmada este jueves por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien decretó la emergencia nacional, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país, especialmente en el estado de La Guaira, el más afectado por los sismos.

«En estos momentos, hay que mantener la unión para salvar vidas», expresó la mandataria durante su mensaje a la población,.

Además, Rodríguez señaló que en este momento la prioridad de las autoridades es la asistencia inmediata a los afectados por los movimientos sísmicos.

«Lo principal es rescatar vidas, despuésveremos cómo se encara la reconstrucción material», afirmó Rodríguez.

Acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, la mandataria informó que los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón fueron los más afectados por los terremotos.

“Inmediatamente después de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocaron a las tareas del rescate”, indicó.

Rodríguez también confirmó que la red de gas doméstico fue desconectada preventivamente para evitar accidentes adicionales derivados de posibles daños en la infraestructura.