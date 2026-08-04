Asciende a 6.125 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que azotó Venezuela el pasado 24 junio se elevó a 6.125, según la actualización del boletín publicado el lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El reporte, publicado en el canal de Telegram de Rodríguez, mantiene la cifra de rescatados en 6.462 personas, mientras que las personas atendidas en centros hospitalarios suman 60.992.

Por otro lado, al respecto de la infraestructura, se entregaron 287 viviendas a las familias víctimas de los terremotos en el marco de un plan que contempla la entrega de 4.000 viviendas hasta diciembre, y que tiene el objetivo de entregar 10.000 para 2027.

El plan urbanístico que puso en marcha el gobierno venezolano contempla no solo viviendas, sino también infraestructura escolar, deportiva, comercial y de esparcimiento.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, fueron evaluadas 43.679 edificaciones en el país a través del método 'semáforo' para evaluar la habitabilidad de las infraestructuras.