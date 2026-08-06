El brote de ébola ya provocó la muerte de 330 niños en el Congo

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ya se cobró la vida de 330 niños y trastocó severamente los servicios de salud esenciales en Ituri, la provincia más afectada, informó hoy jueves el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Hasta el 2 de agosto, el país africano había reportado 743 casos confirmados entre niños de 17 años y menos, incluyendo 330 muertes, señaló la agencia de la ONU en un comunicado.

"Aunque los niños representan cerca de uno de cada cuatro casos confirmados, constituyen una de cada tres muertes. En especial, son afectados los niños pequeños menores a los cinco años, con una tasa de mortalidad de más del doble que la de los adultos", señaló la organización.

De acuerdo con Unicef, el brote también causó un fuerte descenso en la inmunización infantil, la atención de la salud materna y otros servicios esenciales, debido a que el temor a contraer la infección y las afectaciones en las instalaciones sanitarias han mantenido a las familias lejos de la atención.

"El brote de ébola está afectando severamente el sistema de salud completo, con consecuencias inevitables para casos de malaria, diarrea y otras enfermedades tratables que son la mayor causa de muertes de niños", dijo John Agbor, el representante de Unicef en el país africano.

La organización benéfica global Médicos Sin Fronteras advirtió el miércoles que la situación en el este del país africano es "más crítica que nunca", y que se estaba expandiendo a una velocidad alarmante y sin precedentes "sin señales de disminuir".

Hasta este martes, la República Democrática del Congo había reportado 3.973 casos confirmados, incluyendo 1.801 muertes, desde que fue declarado el brote el 15 de mayo.

Agencia Noticias Argentinas.