Ventas en supermercados: para Poggi subieron, pero cifras muestran 6 meses de caída

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, publicó con mucha liviandad y desconocimiento en su red social X que las ventas en supermercados tuvieron resultados positivos en la provincia en el semestre. Los datos oficiales muestran todo lo contrario.

El que salió a cruzarlo con planilla en mano fue el economista Norberto Itzcovich, con elaboración propia en base a INDEC y a la Dirección Provincial de Estadística y Censos de San Luis (DPE).

La cuenta es la que vale: no es cuánto más plata entró a la caja, sino cuánto se vendió descontando la inflación. Venta real. Y ahí San Luis está en rojo hace seis meses seguidos.

- Enero 2026: ventas +30,6% vs IPC 33,6% = -3,00% real

- Febrero 2026: ventas +26,4% vs IPC 33,3% = -6,90% real

- Marzo 2026: ventas +26,2% vs IPC 33,5% = -7,30% real

- Abril 2026: ventas +26,5% vs IPC 33,1% = -6,60% real

- Mayo 2026: ventas +31,9% vs IPC 32,9% = -1,00% real

- Junio 2026: ventas +25,6% vs IPC 33,0% = -7,40% real

No hubo un solo mes positivo. La peor caída fue en junio, con -7,40%. La traducción en la góndola la conoce cualquier familia puntana: se dejan más pesos en la caja porque todo aumentó, pero el changuito vuelve cada vez más vacío. Menos carne, menos leche, menos productos básicos. Y, este dato de supermercados no es un hecho aislado. Es la foto de la situación crítica económica que atraviesa San Luis.

Es la misma crisis que se ve en la calle todos los miércoles con los jubilados que marchan frente al Correo con $498.633,20 de bolsillo contra una canasta que roza los $1,8 millones. Es la misma crisis que denuncian los comerciantes del centro que no llegan a pagar el alquiler, que ven cómo se desploma el consumo y cómo cierran persianas. Es la misma crisis que sienten los trabajadores que con un salario no llegan a fin de mes y que explica por qué uno de cada seis jubilados tiene que volver a trabajar para sobrevivir.

Mientras en la red social X se intenta instalar que hay reactivación y que el consumo subió, en la realidad de San Luis el consumo se hunde, el poder adquisitivo se pulveriza y las familias ajustan hasta lo indispensable. No es una opinión. Son los números del INDEC. Son los números de la propia estadística que depende del Gobierno provincial. Dato mata relato. Y en San Luis, el relato se cae en la góndola del súper.