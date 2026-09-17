Jesús Rodríguez presentará el libro “La huella democrática”

Este jueves y viernes, el exdiputado nacional e integrante del Grupo Político “Radicales Estamos a Tiempo” Jesús Rodríguez estará en Villa Mercedes y San Luis. En la ocasión, además de mantener encuentros con correligionarios y la prensa, presentará el libro “La Huella Democrática”.

La actividad comenzará hoy en la ciudad de “La Calle Angosta”. A las 20:00, encabezará una charla debate que tendrá como escenario la sede del Comité Departamental Pedernera de la UCR, situada en calle Aviador Origone N° 128. El título del encuentro es: “Los desafíos del radicalismo para construir una alternativa nacional hacia el 2027”.

Mañana, la agenda se reanudará a las 09:00. Será con un desayuno con periodistas y a las 11:45, ya en la ciudad de San Luis, habrá una conferencia de prensa en el “Café Puntano”, ubicado en calle Colón casi esquina Junín.

Luego, tras reuniones y un almuerzo con dirigente, a las 18:00 en el salón del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, en la esquina de Colón y 9 de Julio, presentará “La Huella Democrática”. El coautor de este trabajo es Alejandro Gravie.

De acuerdo a lo especificado por dirigentes que están a cargo de la organización (Fundación para el Desarrollo de San Luis), a este encuentro han sido invitados dirigentes de distintas partidos y espacios políticos, que tuvieron un rol institucional protagónico en 1983, en los primeros momentos de la reinstauración de la democracia.

Precisamente el libro “La Huella Democrática” se refiere a la transición institucional en la Argentina, entre 1983-1989. Jesús Rodríguez fue precisamente ministro de Economía, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Su trayectoria indica que fue cuatro veces diputado nacional, convencional constituyente nacional (1994), presidente de la Auditoria General de la Nación (2020-2023).