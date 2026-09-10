Trombotto aprobó la reforma y ahora, vuelve al gabinete provincial

Este miércoles, el gobernador Claudio Poggi volvió a designar a Federico Trombotto al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, tras haber renunciado hace menos de 30 días al cargo para asumir como senador.

Fui, voté y volví. Así se puede resumir el breve paso de Trombotto por el Senado provincial, ya que prácticamente a pocos días de haber levantado la mano para aprobar la necesidad de la reforma constitucional, emprendió el camino de retorno a Terrazas de Portezuelo.

Volverá al Ministerio de Desarrollo Productivo, función venía desempeñando desde diciembre del 2023.

Poggi nuevamente ubica a Trombotto, que es uno de los integrantes de su mesa chica, en una función estratégica por la amplitud presupuestaria que tiene asignada esa área.

Además, lo hace pese a los graves cuestionamientos que pesan sobre esa cartera, por sus vínculos con los emprendimientos gastronómicos afectados al programa PANE y por ser uno de los denunciados en el escandaloso caso “El Caburé”, por la desaparición de una cosecha del maíz valuada en 2 millones de dólares.

En estos días que Trombotto estuvo ausente como ministro, fue reemplazado interinamente por Juan Antonio Ríos que seguramente regresará como director de Industria.