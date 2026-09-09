“Estamos quebrados, queremos encontrar como sea a Maxi”

No eran muchos, pero se hicieron escuchar. Eran los familiares, amigos y conocidos de Maximiliano Cabrera, el joven de 26 años que el sábado 29 de agosto, a la mañana, desapareció en el basural que la Municipalidad de San Luis tiene en la zona oeste capitalina.

"No voy a bajar los brazos hasta encontrar a mi hijo”, expresó muy acongojada su madre Susana Ibáñez, que, con el apoyo de familiares, amigos y vecinos, este miércoles pidió en el acceso principal de los tribunales de San Luis que el Ministerio de Seguridad y la Policía no dejen de buscar al joven de 26 años.

El último sábado de agosto, Maxi fue con su hermano al Centro de Disposición de Residuos Urbanos a buscar metales y otros elementos para vender. De acuerdo a lo que detalla la familia, el chico se quedó a descansar en el basural, mientras su hermano fue a conseguir comida. Cuando volvió, ya no estaba y desde entonces perdieron todo contacto con él.



"Le pido al intendente Gastón Hissa que dé permiso y ponga una máquina para que muevan el lugar donde estuvo parado mi hijo. Por favor, necesitamos que nos ayuden, los organismos del Estado tienen las herramientas para hacerlo", sostuvo mientras esperaba ser atendida en tribunales, algo que finalmente no aconteció.



“Toda la familia fue el martes a buscarlo el pozo basural de la Intendencia Municipal, pero no había un policía que ayudara. Yo tengo la intuición de madre de que él se cayó y está ahí. Una sola vez la Policía fue con los drones y los canes, y desde entonces no regresaron más. Como madre estoy sufriendo mucho, mi hijo tiene que aparecer, como sea. Estamos quebrados, necesitamos encontrar a Maxi, que alguien nos ayude”, rogó Susana .



La información que dio la familia es que la causa está en el Juzgado N° 3 y se lamentaron que este miércoles nadie los atendió. Por ello, prometieron volver a manifestarse si no hay noticias del paradero del joven que es esperado por su esposa que está embarazada de seis meses y otra hija de 8 años.