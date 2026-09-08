Pedirán que sigan buscando a un joven que desapareció en el basural municipal de San Luis

Desde hace 12 días que la angustia y la desesperación se instalaron en la vida de la familia puntana encabezada por Susana Ibáñez y su esposo Augusto Cabrera. La causa es más que justificada: uno de sus hijos, Maximiliano (de 26 años) perdió todo contacto ellos después de que lo vieron charlando con un conocido y su pareja en el Basural Municipal de la ciudad de San Luis.

“Han pasado muchos días, Maxi no se puede perderse de un día para el otro. Él nunca se ausentó de casa por tantos días. Tiene una madre, un padre, una hija de 8 años y su señora, que está embarazada de 6 meses, que lo esperan”, expresó muy triste su mamá Susana.

Estas palabras las manifestó tras una reunión que mantuvo con un funcionario judicial, al que le solicitó que extremen todos los recursos para encontrarlo. “Tengo la esperanza de que lo pueden encontrar”, subrayó.

De acuerdo a la reconstrucción que la familia hace de los últimos momentos Maxi en el basural, indica que llegó caminando y muy cansado. Para descansar se tiró a dormir un rato mientras su hermano Fabricio iba a buscar algo para comer. Cuando volvió, ya no estaba.

Por los datos que han ido reuniendo, mientras se quedó a recuperar energías, al parecer estuvo charlando con un amigo y su novia. Desde ese entonces, para sus allegados es como que se lo tragó la tierra. Fue el sábado 29, alrededor de las 10:00.

Tras la solicitud de paradero, se han efectuado rastrillajes en el tiradero municipal, pero la búsqueda ha sido infructuosa. La propia familia estuvo este martes inspeccionando toda la zona. “Es un campo muy grande y en la justicia me dijeron que están haciendo todo lo posible para encontrarlo”, señaló Susana Ibáñez.

Como los días y las horas pasan y no hay una pista de Maxi, es que este miércoles, a las 10:30, se llevará a cabo una concentración frente al edificio del Poder Judicial de San Luis para solicitar que la Policía y todos los organismos oficiales lo sigan buscando. “Su familia, en situación de vulnerabilidad, no recibe respuestas de los organismos de seguridad. Exigimos seriedad y compromiso en la búsqueda. Toda vida importa”, resaltaron los convocantes a la marcha.