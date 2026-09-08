El Gobierno local autorizó para septiembre subas de hasta el 17% en la energía eléctrica

El Gobierno de San Luis autorizó para septiembre una suba de hasta el 17,5% en el componente de energía de las tarifas de Edesal. El nuevo cuadro rige desde el 1 de septiembre, aunque la resolución fue firmada dos días después.

Para tener una referencia de lo que representa ese porcentaje, si se aplicara sobre una factura completa de $100.000, la llevaría a $117.500. Una de $300.000 llegaría a $352.500 y una de $500.000, a $587.500.

Esos montos son ejemplos, no los valores confirmados de las próximas boletas. El aumento alcanza a una parte de la factura, no al total. Por eso, lo que pagará cada usuario dependerá de cuánto consuma, su categoría y los subsidios que reciba.

Según la Resolución 330 de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica, las subas del precio de la energía van del 2,54% al 17,5%. La medida traslada a San Luis los cambios establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y también incluye bajas en otros componentes del servicio.

Para los hogares que mantienen subsidios, la resolución contempla en septiembre una bonificación extraordinaria del 25% sobre un bloque de consumo de 200 kilovatios hora mensuales. Ese descuento tampoco se aplica sobre toda la factura.