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Crisis

Alarma en Villa de Merlo: más de 70 locales cerrados y 20 negocios en venta

Un sondeo expone el fuerte impacto del ajuste y la caída del consumo en las principales arterias.

Por redacción
| Hace 1 hora
La peor cara de la crisis. Decenas de locales cerrados en Merlo. Foto: redes sociales/Rosi Castano.

Un profundo malestar se instaló en Villa de Merlo ante una crisis económica que comerciantes y vecinos califican sin precedentes, superando incluso el daño provocado en su momento por la pandemia.

 

 

A través de un proyecto, se llevó adelante un minucioso relevamiento en las arterias comerciales más importantes de la ciudad —como la Avenida del Sol, Los Almendros y el Centro Histórico— que arrojó un resultado alarmante: más de 70 locales se encuentran completamente sin actividad, cerrados o mudados, con carteles de alquiler que evidencian la retirada de los inversores.

 

 

A este desalentador escenario se le suma otro dato crítico que refleja la desesperación del sector, ya que se contabilizaron más de 20 comercios que continúan abiertos pero están a la venta como fondo de comercio.

 

 

Quienes llevan adelante la iniciativa advierten que las imágenes fotográficas de los locales cerrados muestran apenas una parte de la realidad, mientras que el trasfondo oculta una creciente morosidad en aquellos negocios que todavía intentan sobrevivir, lo que anticipa una ola de nuevos cierres en el corto plazo.

 

 

La situación trasciende lo estrictamente económico para convertirse en una problemática social y humana muy compleja, donde detrás de cada persiana baja hay años de esfuerzo, familias que perdieron su fuente genuina de ingresos y proyectos truncados.

 

 

En este contexto, el descontento popular apunta con dureza hacia la impericia y la inoperancia de las autoridades locales y provinciales, a quienes se acusa de una total apatía y de no haber implementado ninguna medida efectiva para respaldar al sector.

 

 

Merlo, un polo turístico que debería crecer y sostener a sus trabajadores, sufre hoy la falta de visitantes, la estrechez del consumo y un centro comercial cada vez más apagado que reclama urgente respuestas, políticas de acompañamiento y oportunidades para volver a levantarse.

 

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