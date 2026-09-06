Detuvieron al abuelo paterno de Guadalupe Lucero por denuncias de abusos a menores

La jornada del domingo cerró con una noticia resonante y que tendrá alcance nacional. Roque Lucero, abuelo paterno de la desaparecida Guadalupe Lucero fue detenido y puesto a disposición de la justicia acusado de abusos sexuales a menores de edad.

De acuerdo a lo que se conoció en horas de la tarde, Lucero fue apresado en Juana Koslay por disposición de la fiscal de Genero N° 2 Antonella Córdoba

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Las causas están relacionadas a acusaciones de presuntos ultrajes cometido en el 2024 y 2025. Sus víctimas eran vecinas que en esas circunstancias eran menores y una de ellas, discapacitada.

El trascendido que circuló en el cierre de la jornada dominguera, indicó también que este lunes Roque Lucero sería llevado a la audiencia de formulación de cargos.

Por la pesquisa del 2024, vale recordar que en abril de este año le formularon cargos por abuso sexual gravemente ultrajante.