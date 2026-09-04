Un hombre de 82 años murió en un vuelco cerca de Nueva Galia

Un grave accidente que dejó como saldo un muerto y tres heridos ocurrió este viernes en la ruta nacional 188, al oeste de Nueva Galia. La víctima fatal es un hombre de 82 años que viajaba como acompañante de otro hombre y dos mujeres, todos oriundos de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

El drama vial se desencadenó alrededor de las 09:30, a la altrua del kilómetro 604. Por causas que son investigadas por los peritos, el conductor de 63 años perdió el control Chevrolet Spin LTZ, se despistó y terminó volcado a un costado de la banquina.

Como consecuencia de los golpes, el octogenario que viajaba como acompañante falleció en el lugar, lo que fue constatado por personal médico, según precisó la vocería policial.

Los demás ocupantes del automóvil resultaron heridos y fueron asistidos por personal del sistema de salud pública provincial.

Posteriormente, una de los heridos fue trasladada hacia el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de la ciudad de Villa Mercedes y las otras dos fueron derivadas al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis, porque determinaron que necesitan atención médica más compleja.

La fuente informó que se le realizó la prueba de alcotest al conductor y arrojó resultado negativo de 0,00 g/l de alcohol en sangre.

En la emergencia intervinieron efectivos de la Comisaría Distrito N° 20 de Nueva Galia, de la Comisaría Distrito N° 21 de Unión, de la División Criminalística, como así también personal de salud de Unión y Fortuna, Bomberos Voluntarios de Unión y de la Morgue Policial.