Un gesto enorme: la robaron la bicicleta de cumpleaños y un comerciante le regaló otra

La inseguridad que golpea a diario a la ciudad suele dejar historias de impotencia, pero también saca a la luz el lado más noble de la comunidad. Días atrás, un hecho delictivo había amargado a una familia de la capital puntana cuando delincuentes le sustrajeron la bicicleta a un adolescente en la manzana A del barrio 544 Viviendas Sur. No se trataba de un vehículo cualquiera: era el rodado que Kevin Agüero, de 13 años, había esperado con tanto anhelo durante todo el año y que acababa de recibir como regalo de cumpleaños.

Mientras la familia transitaba la angustia por la pérdida y había llegado a ofrecer una recompensa por información, la solidaridad ciudadana demostró ser mucho más fuerte que el delito. Un comerciante local se enteró de lo sucedido, se conmovió con la situación y decidió tener un gesto que le devolvió la sonrisa al joven.

En diálogo con El Diario de la República, Katerine Ibáñez, la madre del menor, relató cómo se gestó la hermosa sorpresa y expresó su profunda gratitud hacia el responsable de la distribuidora que hizo posible el regalo: "El miércoles me habló un señor, me dijo que se había enterado de lo que le pasó a mi hijo, que tenía una distribuidora y que le quería regalar una bici. El día jueves nos citó y le dio a elegir una bici a mi hijo de las que tenía y le regaló la bicicleta".

La mujer contó que se trata de Facundo Gonzales, al frente de la Distribuidora Arcoiris, y aclaró que, aunque la bicicleta original robada aún no apareció y no tienen novedades de ella, el gesto cambió por completo el ánimo de la familia. "Estamos profundamente agradecidos, no tenemos más que agradecimiento con Facundo, por su gesto tan noble. Infinitamente agradecidos. No hay palabras para graficar esto. Gracias", manifestó con emoción.

De este modo, la historia que había comenzado con la amargura y la bronca por la inseguridad en los barrios del sur encontró un final inesperado, gracias a la empatía y el compromiso de un vecino.