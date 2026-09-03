Una obra vial que es calificada como “un mamarracho”

Quienes transitan con frecuencia por la ruta provincial N° 11, que une localidades y parajes de los departamentos Pedernera y Pueyrredón, han hecho trascender su indignación por el desastroso trabajo de repavimentación que tiene un presupuesto asignado de cerca de 2 mil millones de pesos.

“Es un mamarracho. En la zona de Lavaisse pasando la Autopista 55 el asfalto está como volado”, graficó con preocupación productor rural.

La fuente precisó que en ese sector “el pavimento está como molido y antes de llegar a la ruta 55, desde el puente sobre el Río Quinto, o sea desde Villa Salles, hasta la 55, hay muchas partes donde el piso está como volado”.

A mediados de diciembre del 2025, en un acto que se llevó a cabo en Lavaisse, el gobernador Claudio Poggi y el director de Vialidad Provincial, Juan José Sosa Zamarbide, firmaron el decreto de adjudicación de los trabajos. El tramo de 130 kilómetros que iba a ser objeto de “mantenimiento integral” comprendía a las localidades de Zanjitas, Alto Pelado, Nueva Escocia, Lavaisse y el acceso a Justo Daract.

En esa ocasión, Zamarbide sin identificar a la empresa a la que se le iba a confiar “las tareas de jerarquización” de la ruta solo se limitó a repasar las obras a realizar.

Sin embargo, a la luz de los hechos, el funcionario al igual que los otros que estuvieron en la foto institucional no volvieron a pasar o menos aún desde su escritorio no se preocuparon en tener un informe de evaluación de la reparación.

Productores y vecinos han empezado a viralizar imágenes del precario trabajo que está haciendo la empresa contratada.

Como esta gestión se caracteriza por ocultar información, es decir “cero en transparencia”, todo se conoce de manera de trascendido o extraoficial. Y, en ese contexto todo indica que “el responsable del mamarracho rutero” –tal como se califica-, sería la empresa Jorma, la constructora de la firma hormigonera SAGO, que es la principal patrocinante del piloto de rally Cristian “Espy” González.

Jorma, la niña mimada de Sapem Construcciones, también sería la bendecida para la puesta en valor del tramo de dos kilómetros de la ruta provincial N° 1 correspondiente al acceso a la villa turística de Merlo.

Dicen que el monto destinado a estos trabajos son similares a la obra paralizada en el 2023, pero con una diferencia: con esa misma plata la jerarquización de la ruta N° 1 alcanzaba casi 20 kilómetros contra los 2 mil metros de la obra que se hará en el ingreso sur de Merlo.