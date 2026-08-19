La coreografía al compás de Seguridad

Todo comenzó con un rumor que empezó a circular entre periodistas: a las 23:30 habría una conferencia de prensa en la denominada Zona Cero. Los cronistas fueron llegando y, casi al mismo tiempo, comenzó una particular danza policial que terminó teniendo al Ministerio de Seguridad como protagonista excluyente de la escena.

Columnas de efectivos ingresaban por calle 111, en el Parque Industrial Norte, hacia la vivienda de la familia. Aparecieron perros, móviles, funcionarios y jefes policiales. Había gente que entraba corriendo y gente que salía corriendo. Movimientos que, por momentos, parecían poco compatibles con una situación en la que también había que transmitir tranquilidad.

Los jefes comenzaron a amontonarse en el lugar y la presencia del Ministerio de Seguridad se hizo cada vez más dominante. Esa centralidad se mantuvo hasta el feliz hallazgo de Aitana y luego fue capitalizada comunicacional y políticamente por la ministra Nancy Sosa, con la presencia y anuencia del procurador general Sebastián Cadelago Filippi.

La comunicación judicial, en cambio, quedó detrás de la del Ministerio de Seguridad y hasta debió modificar sus planes al ritmo de lo que ocurría en la Zona Cero. Incluso el miércoles tuvieron que cambiar de lugar, con apenas 30 minutos de anticipación, una conferencia de prensa anunciada a las 9 de la mañana.

La imagen de esa noche también dejó contrastes.

Sosa y Cadelago Filippi estaban prolijos y preparados para una conferencia que finalmente tendría otro desenlace. Distinta era la situación de Antonella Córdoba, la fiscal que tenía a su cargo la investigación. A ella se la veía ansiosa y preocupada, pero fundamentalmente trabajando: hablaba, coordinaba y seguía los movimientos de la búsqueda.

Mientras tanto, el procurador tomaba café debajo de una carpa y la ministra de Seguridad ya se encontraba en el sector donde posteriormente sería encontrada la niña.

Versiones, contraversiones y lo que en la jerga periodística suele llamarse un verdadero “pescado podrido” circularon desde el primer momento.

Lo que sí funcionó con precisión fue la maquinaria comunicacional.

El operativo consiguió que incluso en los puntos más alejados de la Zona Cero se supiera que estaban buscando a una niña de 3 años. Distintos efectivos policiales abordaron unidades del servicio público de transporte de pasajeros para advertir que había una menor desaparecida, como parte de las tareas desplegadas durante la búsqueda.

Pero hubo una escena particularmente llamativa.

Entre 15 y 20 minutos antes del aplauso que terminó anunciando que Aitana había sido encontrada con vida, el encargado de prensa Pablo Juárez se acercó a distintos periodistas y cronistas que permanecían en el lugar.

“Vamos a tener novedades pronto”, les anticipó.

Y las novedades llegaron.

Cual Nostradamus de la investigación, el anticipo resultó preciso. El detalle no es menor: quien lo decía era un encargado de prensa y no una persona a cargo del operativo de búsqueda ni de la investigación judicial.

La causa, en realidad, estaba y continúa bajo responsabilidad de la fiscal Antonella Córdoba.

Ahora será ella quien deberá esclarecer y establecer cómo una niña de 3 años permaneció durante aproximadamente seis horas dormida en un baldío cercano al lugar donde había sido vista por última vez sin que nadie pudiera encontrarla antes.

Para hallarla hubo que desplegar un operativo que, según los datos oficiales brindados este miércoles, involucró a unas 400 personas si se contabiliza a quienes participaron directamente del rastrillaje y a quienes fueron destinados a puestos limítrofes y otros puntos estratégicos.

Seis horas y un enorme operativo

El pedido de paradero ingresó al 911 a las 18:14 del martes. Según explicó Sosa durante la conferencia de prensa realizada este miércoles, los primeros en llegar fueron motoristas de la Policía. Desde ese momento se estableció el último punto donde había sido vista Aitana y comenzó el despliegue.

Se cerraron preventivamente accesos y salidas de la provincia, se reforzaron los controles en puestos limítrofes y en la terminal de ómnibus y se instaló un comando de operaciones.

Unos 200 efectivos estuvieron directamente en el lugar y alrededor de 400 personas participaron del dispositivo total. Intervinieron policías, cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, brigadistas del Gobierno provincial, bomberos, personal especializado en canes, criminalística y agentes de distintas dependencias.

La reconstrucción permitió determinar que Aitana había estado alrededor de las 16 en el Hospital del Oeste. Córdoba precisó que el último registro de la pequeña fue a las 17:22, cuando descendió de un vehículo solicitado mediante una aplicación e ingresó al domicilio.

Después desapareció de las cámaras.

Con esos elementos, la búsqueda comenzó a concentrarse en las inmediaciones de la vivienda. La Fiscalía trabajó sobre una casa y una fábrica del sector, mientras los efectivos avanzaron con los rastrillajes.

Finalmente fue Uma, una perra de la división Canes, la que regresó más de una vez hacia un mismo sector junto a su binomio. En una nueva recorrida descubrieron a la pequeña entre bolsas de nailon, maderas y cardones.

Aitana estaba dormida.

Según la explicación oficial brindada este miércoles, la niña se había quedado dormida en el baldío mientras jugaba con su hermanito. Tenía gripe y había atravesado horas de fiebre. El medicamento que le habían suministrado en el hospital no produce somnolencia, aunque habría contribuido a relajarla luego del cuadro febril.

El lugar donde quedó dormida, escondida entre nailon, bolsas, maderas y cardones, habría impedido que pudiera ser advertida a simple vista durante los rastrillajes anteriores.

El hallazgo y la foto

La aparición con vida de Aitana fue, indudablemente, la mejor noticia de la noche. El enorme operativo terminó con el resultado que todos esperaban: la niña fue encontrada sana y pudo reencontrarse con su familia.

Pero una vez pasado el alivio quedan preguntas.

Cómo pudo permanecer durante unas seis horas en un lugar cercano sin ser encontrada antes. Qué sectores fueron rastrillados primero. Cuántas veces se revisó el terreno. Qué información manejaban quienes conducían el operativo minutos antes del hallazgo. Y, particularmente, cómo el encargado de prensa pudo anticipar que habría “novedades pronto” poco antes de que apareciera la pequeña.

Son cuestiones que ahora deberá terminar de establecer la investigación que conduce Córdoba.

Mientras tanto, la comunicación oficial volvió a mostrar una característica conocida: ante un operativo exitoso, el esfuerzo comunicativo terminó concentrado en destacar la presencia y el protagonismo de la ministra de Seguridad.

La conferencia de este miércoles terminó de ordenar esa fotografía. Al frente estuvieron Sosa, el jefe de la Policía Juan Carlos Serrano y el procurador Cadelago Filippi. También participaron Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García.

La paradoja es que mientras la investigación judicial está en manos de la fiscal, durante buena parte de la noche la comunicación de la Justicia pareció bailar detrás de la coreografía diseñada desde Seguridad.

Una coreografía que tuvo despliegue policial, expectativa, anticipos, conferencia preparada y protagonistas listos para la foto.

Por suerte, también tuvo el único final que realmente importaba: Aitana apareció con vida.