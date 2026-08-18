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Desesperada búsqueda de una nena de 3 años

Hay un amplio operativo de rastrillaje en la zona del Parque Industrial Norte para ubicar a Nancy Aitana Isabela Ibarra. La menor de 3 años desapareció esta tarde, mientras jugaba en su vivienda cerca de una fábrica abandonada.

Por redacción
| Hace 4 horas

Nancy Aitana Isabela Ibarra, de 3 años, fue vista por última vez jugando en el patio delantero de su casa. Fue esta tarde en un horario que aún no está bien establecido. Se dice que entre las 14:00 y las 15:00. 

 


Cuando avisaron de su ausencia, la preocupación por su paradero se extendió rápidamente y de igual modo llegó a los medios de comunicación. 

 


Pasadas las 18.00, se montó un amplio operativo en la zona del Parque Industrial Norte, en las inmediaciones de las calles 3 y 111, donde hay una fábrica abandonada y donde la vivienda donde residía la menor.

 


A la denominada “zona cero” llegaron efectivos de diferentes divisiones y comisarias, incluso de la brigada canes, del COAR y bomberos. Asimismo, se comunicó que “habían sido cerrado todos los puestos limítrofes”.

 

 

 

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