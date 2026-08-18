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Santiago Phelan

El desgarrador mensaje del ex DT de Los Pumas al comunicar el cierre de su fábrica textil

El exjugador de rugby anunció a sus empleados el cese de operaciones de la empresa Will Der ante la crisis económica. "No había opciones para seguir", expresó.

Por redacción
| Hace 6 horas

El exjugador y exdirector técnico de Los Pumas, Santiago Phelan, anunció junto a su socio el cierre definitivo de su empresa textil, Will Der.

 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la compañía de Phelan empleaba a más de un centenar de trabajadores en sus plantas ubicadas en General Pacheco y Las Flores.

 

La firma, con medio siglo de trayectoria en el rubro, se dedicaba a la confección de indumentaria deportiva para marcas internacionales de primera línea como Adidas, Fila, New Balance y Puma. Sin embargo, el desplome del consumo interno y la apertura de las importaciones terminaron por volver insostenible la continuidad operativa de la empresa.

 

En las últimas horas se conoció un mensaje en el que Phelan les comunica personalmente la decisión a sus empleados, visibilizando el dramático momento del sector. "La verdad que el panorama que viene es peor. Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, el lunes no vengan", se lo escucha decir al exfutbolista de San Isidro Club (SIC) con la voz quebrada.

 

Durante su alocución ante el personal, el empresario responsabilizó directamente a la gestión de Javier Milei por el desenlace del emprendimiento. "La política nos hundió. ¿A dónde nos llevó? Con otros gobiernos sufríamos, pero teníamos plata en el bolsillo", expresó, al tiempo que reflexionó sobre la situación: "Solo les pido que piensen la próxima vez que votan, porque la vida es política".

 

 

En ese sentido, Phelan justificó el cese de actividades señalando la falta de pedidos en el mercado local y el agotamiento de las alternativas para sostener la estructura. "No había opción de seguir, no hay trabajo en la calle. Seguir iba a ser peor", concluyó.

 

El cierre de las plantas de Will Der refleja la dura coyuntura que atraviesa la industria textil nacional, fuertemente golpeada por la caída de la capacidad instalada y la pérdida acumulada de miles de puestos de trabajo en el sector.

 

 
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