Casa de San Luis: Abdala criticó la venta y prometió recuperarla si llega a la Gobernación

El senador nacional y candidato a gobernador de San Luis, Bartolomé Abdala, rechazó la venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires y asumió un compromiso público: si la operación se concreta y llega a la Gobernación, intentará recuperar el inmueble por el mismo precio al que haya sido vendido.

“Cuando sea gobernador, si él la vende, voy a intentar comprarla por la misma plata que él la vende”, afirmó al cuestionar la iniciativa del gobernador Claudio Poggi. Abdala vinculó esa eventual oferta con su denuncia de que la Provincia podría desprenderse del edificio por un valor inferior al que le atribuye.

“Para que vean los sanluiseños el desfalco que está haciendo con los bienes de San Luis”, sostuvo. La acusación formó parte de su crítica política. "Es la coparticipación de un día", dijo Abdala.



El senador defendió el valor arquitectónico del inmueble y planteó que debería cumplir una función social más amplia. Propuso acondicionar el último piso para alojar a personas de San Luis que deban viajar a Buenos Aires por cuestiones de salud.

“Debería ser un edificio donde los sanluiseños tengan cobijo”, expresó. A su entender, la sede funciona hoy como una oficina con un perfil principalmente recaudatorio, cuando podría ofrecer otros servicios a los habitantes de la provincia.

El senador también aseguró que su oposición a la venta se remonta a 2013, cuando era diputado provincial, y que volvió a cuestionarla desde el Senado nacional. “El palacete que tenemos nosotros los sanluiseños en Buenos Aires no debemos vender y mucho menos malvender”, manifestó.

Al precisar cuándo haría la oferta, situó su compromiso en 2028, en caso de asumir el gobierno provincial. “Apenas asuma”, respondió, aunque aclaró que la propuesta dependerá de que el inmueble haya sido vendido: “Si se vende, haré la oferta para recuperarla al mismo valor”.