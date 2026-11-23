Oreste Giménez no era un empleado sin responsabilidades en la Universidad Nacional de San Luis: trabajaba en la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario y, según la resolución que lo designó, ejercía funciones de conducción y supervisión. En el ámbito universitario se lo señala como parte de la estructura de Víctor Moriñigo, entonces rector y hoy diputado alineado con Claudio Poggi.

La resolución que cesanteó al empleado precisa que uno de los episodios ocurrió en junio de 2026. Según el expediente, Giménez invitó reiteradamente a una trabajadora a acompañarlo a un evento, realizó contactos físicos y expresó comentarios de contenido sexual contra la mujer. La investigación también tuvo por acreditadas conductas similares hacia otras personas, maltratos y episodios de violencia. No todos esos hechos aparecen fechados individualmente.

Lo que no se ha podido determinar todavía es cuándo empezaron las denuncias y qué hizo la conducción universitaria mientras Giménez ocupaba el encumbrado cargo. Si, como se comenta en la UNSL, las situaciones ocurrieron durante el rectorado de Moriñigo, ¿hubo reclamos previos? ¿Quién los recibió? ¿Por qué la cesantía llegó recién después de un sumario que culminó este mes?

La Resolución Rectoral 1651/2026, firmada por el actual rector Raúl Gil el 5 de noviembre, dispuso la cesantía. El documento no atribuye responsabilidad a Moriñigo ni detalla cuándo comenzó cada conducta. Pero sí deja expuesto que el agente tenía autoridad sobre el personal. Y si formaba parte de la estructura del rectorado anterior, la pregunta sobre qué hizo Moriñigo para actuar ya no es un detalle administrativo: es la cuenta política que falta rendir.