Alberto Rodríguez Saá relacionó la deuda pública con la pérdida de soberanía y presentó el empleo, los salarios y los servicios estatales como parte de su idea de justicia social.

“Nunca hay que endeudar la provincia”, afirmó. Sostuvo que una provincia y sus municipios sin deuda “son soberanos” y enlazó esa condición con la independencia económica. “Cuando hay soberanía política, independencia económica, se puede hacer lo más importante, que es justicia social”, dijo.

Al definir esa justicia social, enumeró sueldos dignos y empleo. También habló de viviendas para quienes las necesitan, hospitales y escuelas gratuitos, pueblos seguros, solidaridad, derechos para las mujeres y respeto para los chicos.

“Volvemos para cumplir los sueños”, expresó. El exgobernador presentó así su regreso político como una promesa de trabajo y de recuperación de derechos y servicios, aunque en ese tramo no detalló medidas ni plazos para concretarla.