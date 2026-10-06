“Voy a ser candidato en la reforma constitucional para custodiar la provincia”

Alberto Rodríguez Saá mantuvo una entrevista con Sergio Bastías, en el programa Imperdibles, de Radio Clan 103.1. Durante su alocución, al ser consultado por la reforma constitucional, lanzó una declaración que sacudió el tablero.

“El gobernador plantea que el Ejecutivo no tendrá intromisión en el Poder Judicial… quiere decir que ahora tiene intromisión, y ese es el problema. Hay, claramente, intromisión. El vicegobernador es un mensajero permanente, va a extorsionar a los empleados judiciales, el señor Endeiza, el vicegobernador, él hace el apriete. Y está visto por cómo actúan fiscales, algunos jueces. Primero quiero que pongan fecha: poné fecha Poggi”, apuntó.

“Se ha planteado en términos constitucionales la aprobación de necesidad de reforma. Y la Cámara de Legisladores sugiere los temas, sugiere… no son condicionantes. Entonces se elige, pone una fecha, que no está. Poggi, poné fecha que vamos a ir. Ahí sí voy a ser candidato yo en la reforma constitucional, para custodiar la provincia y la reforma”, aseveró.

Preguntas concretas

De acuerdo a lo que apuntó, la primera pregunta que hará es: “¿Vamos a reformar lo que pidió la Cámara o vamos a revisar todo?”. Y dejó en claro que se revisará todo, porque “vamos a ganar la elección para la reforma constitucional”.

“Poggi, te vamos a hacer unas preguntas a vos. Todo lo que consideremos que vamos a reformar, no tenemos por qué oír el disparate que quiere, proscribir a algunos menos a él”, cuestionó.

Ambición de poder

Rodríguez Saá subrayó que, mientras Poggi hace alarde de la reforma, no cuenta la historia completa: “¿Por qué no leemos el proyecto que tiene Poggi, donde solamente puede ir él? El tema es así, la Cámara vota una necesidad y urgencia de reforma. Ni es necesaria, ni es urgente. Pero la Cámara dice que sí. Por ejemplo, el senador por San Martín, el señor Trombotto, que se fue y volvió, y se fue y volvió. Si hace eso, deja de ser automáticamente. Entonces, cuando vota la reforma, la vota mal. Necesidad y urgencia con un senador trucho. Estos son los chicos que están gobernando”.

“Un senador trucho, lo dice la Constitución. Léanla. Te fuiste, ya está. No podés volver. Ya pasó. Si alguien lo plantea, tendrá que decirlo la Justicia (…) Queremos que llame a elecciones y vamos a ir”, pronunció.