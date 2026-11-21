Un fatal siniestro vial se registró en la tarde de este sábado, sobre la ruta provincial 146, a la altura de la ciudad de La Punta, donde colisionaron un camión y un automóvil, dejando como saldo una víctima fatal y dos personas heridas.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales realizadas en el lugar, el choque involucró a un vehículo de transporte de carga —que trasladaba un cargamento de maicena desde San Luis con destino a Bolivia— y un automóvil Volkswagen Voyage en el que viajaba una pareja.

A raíz del fuerte impacto, el conductor del rodado menor perdió la vida en el lugar. En tanto, la mujer que lo acompañaba sufrió diversas lesiones y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo" para recibir atención médica.

Por su parte, el chofer del camión también requirió asistencia sanitaria tras el accidente y fue derivado al mismo centro de salud.

Efectivos de la Policía de la Provincia trabajan en la zona del hecho para ordenar el tránsito y llevar adelante las pericias correspondientes que permitan establecer la mecánica y las circunstancias en las que se produjo la colisión.