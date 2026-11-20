El accidente conmovió a los vecinos del norte puntano. Foto: redes sociales.

Una mujer de 50 años falleció este viernes por la tarde tras protagonizar un violento vuelco en la Ruta N° 79, a aproximadamente dos kilómetros del ingreso norte a Quines.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la conductora —vecina de Quines— viajaba sola en el automóvil al momento del siniestro y perdió la vida como consecuencia del impacto.

Horas más tarde, la Municipalidad de Candelaria difundió un mensaje oficial de condolencias por el fallecimiento de Vanesa Acosta, bioquímica que se desempeñaba en el Hospital “Juan Carlos Ortiz” de esa localidad.

Posteriormente, según informó la emisora FM Ciudad de Quines, trascendió que la profesional era quien conducía el vehículo accidentado.

El hecho generó profundo pesar tanto en el ámbito sanitario como en las comunidades del norte puntano, donde la mujer desarrollaba su labor profesional.