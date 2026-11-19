La jornada del jueves se despidió con un registro de lluvia que superó los 65 milímetros en la ciudad de San Luis. Dicha precipitación se vio acompañada con la caída de granizo en diferentes puntos de la provincia, cumpliéndose de esta forma con la alerta que había emitido del Servicio Meteorológico Nacional.

Los más de 62 milímetros corresponden al pluviómetro instalado en el Aeropuerto de San Luis, en tanto que, en la zona rural del Departamento Pueyrredón, la medición superó los 46 milímetros.

Como consecuencia de la abundante precipitación, hubo anegamientos de muchas calles y avenidas; y, el consecuente reclamo de los vecinos. Se difundieron videos de la avenida España y de otras transitadas calles “convertidas en ríos”.

En los barrios, el temporal también generó inconvenientes y hubo muchas corridas para escapar de la piedra

En Fraga, llovieron cerca de 40 milímetros y el agua, alrededor del mediodía, se vio acompañada por piedras de regular tamaño.

A las 22:00, los guarismos de precipitaciones indicaban que en Coronel Alsogaray la lluvia fue de 16,8 mm; en Donovan (Juana Koslay), 10,7; en La Botija, 30,9; en La Esquina, 32,4; en La Punilla, 27,1; en Las Chacras, 30; en Los Coros, 15; en Martín de Loyola, 21; en Nogolí, 22,3 mm; en Paso Grande, 8,2; en Potrero de los Funes, 27,1; en San Francisco, 12,8; en La Florida, 2; en Tilisarao, 23,4 y en el Valle del Pancanta, 27,5 mm.

Recomendación desde San Francisco

Los responsables del cuartel de bomberos de San Francisco del Monte de Oro recomendaron en el cierre de la jornada, circular con precaución por los caminos serranos, entre esa localidad y La Carolina.

La sugerencia la fundamentaron en la “posible crecidas repentinas en arroyos Turbio, Claro y Rio Hondo o Claro (zona del segundo badén)”.

Dijeron que la advertencia la fundamentaban “ante importante caída de agua en zona serrana”.

También solicitaron “evitar, incursionar y/o acampar en costas de ríos y arroyos”. De igual manera extendieron este pedido de precaución “para los demás cursos de agua cercanos a San Francisco. para prevenir accidentes o contratiempos”.