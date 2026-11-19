JUEVES 19

Pre 51

Antes de salir al ruedo para celebrar sus 51 años en Comuna, «Los Playeros» respetarán su ritual de los jueves en Malú, el espacio ubicado en avenida España y Justo Daract. Una manera de compartir con su gente una celebración más íntima antes del gran festejo.

Todo doble

Guitarra y voz, alma y vida y canciones para compartir propone la velada a cargo de Delfi Paredes y Mariano Aracena en All Right, el bar de la avenida Illía que será testigo de una nueva presentación del dúo que promete quedarse en escena. La cita será a partir de las 22.50, con entrada gratuita.

Rock cristiano

Hacía muchos años que «Rescate», una de las bandas de rock cristiano más importantes del país, no visitaba San Luis. La deuda se saldará a partir de las 21 en el Cine Teatro San Luis, donde el grupo se reencontrará con el público puntano para compartir una noche muy esperada. La previa será de “La feria”.

Dos adentro

Dos reconocidos exponentes de la música provincial se reunirán en La Ferroviaria, que por fin abre sus puertas un jueves para recibir a Ariel Silva y Litto Lucero, los dos músicos que formaron parte de «Tierra Adentro». El espectáculo comenzará a las 22 y tendrá entrada libre.

VIERNES 20

En las nubes

Con la colaboración de músicos invitados, Luciano Chávez grabó su primer disco, titulado «Nubes», que presentará a partir de las 20 en la Casa del Poeta de Merlo. Diez canciones propias que se combinarán en vivo con clásicos de la música nacional.

Dos ciudades, dos bandas

El encuentro de bandas «El Eco y la Piedra», que se realizará en Mandala, en Tucumán 1168, de Villa Mercedes, reunirá a «La gran ruta», de Villa Mercedes, y «Viento de un lugar», de Río Cuarto. Una noche pensada para que la música una geografías y convierta el encuentro en una celebración especial.

La milonga se viste de gala

Juan Pablo Valdebenito y Belén Jiménez pondrán sus pasos al servicio de la milonga de gala que se realizará en el salón Sarría de la Sociedad Rural. La música estará a cargo de Julián Pérez Rossi, en una propuesta para disfrutar del tango y el baile.

Ladridos rosarinos

Hace 37 años que «Bulldog» comenzó a hacerse escuchar en las calles de Rosario y, un par de años después, llegó por primera vez a San Luis. El ritual se repetirá después de tanto tiempo en Comuna, con adelantos, estrenos y esa historia de rock que sigue convocando a sus seguidores.

Cabezas de radio

Charly Quiroga y «Amnesia 67», una banda tributo a Radiohead, se reunirán en el escenario de All Right a partir de las 22.30. Una cita para quienes entienden que el rock también es una forma de vida.

Sin migas

Por primera vez en San Luis, Chu Rodríguez, la coaching que llevó su éxito al teatro, presentará «Nunca más migajas». Será un espectáculo para ver y escuchar en la sala Jorge Laffue del Casino Golden Palace, a partir de las 21.

Ninjas y tortugas

«Splinter», una banda que hace honor al rock bien hecho, llegará al escenario de Casa Mollo a partir de las 22.30. Antes y después de su presentación habrá distintas actividades para completar una noche dedicada a la música.

Era un pueblo con bar

Las Noches Sabineras llegan al boliche Don Miranda con la guitarra, la voz y la mirada de “Tano” Palmero, quien una vez más recorrerá el repertorio del gran Joaquín Sabina. Esta vez, el encuentro será en Villa Mercedes, para reencontrarse con las canciones de uno de los grandes autores de la música en español.

Vino y jazz

Diego Sola Jazz Group continuará presentando su disco, con standars del género y nuevas improvisaciones. Esta vez, el encuentro será nuevamente en La Ferroviaria, a partir de las 22.

La danza de la región

El ballet folclórico «La Telesita», que desde hace años revaloriza las danzas tradicionales de la región, volverá a presentarse en el Auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis. Una propuesta que continúa celebrando los zapateos, las danzas y las expresiones populares que hacen felices a grandes y chicos. La función comenzará a las 19.

SÁBADO 21

Sentir la tierra

En la Casa del Poeta de Merlo se presentará «Sentirnos de esta tierra», a cargo del dúo Videla-Fierro. Será un espectáculo de música folclórica con canciones de autoría propia, en las que se refleja el sentimiento por lo propio. Las entradas tienen un valor de 4.000 pesos.

Antes, la juventud

Para empezar a vivir el «Calle angosta Rock», «Jóvenes Pordioseros» encabezará la previa dos semanas antes del gran espectáculo. Los acompañarán algunos de los grupos locales seleccionados en el extenso prefestival. El show será en el anfiteatro Aubert, de Villa Mercedes, con entrada gratuita.

Doblete

Juan y Gustavo regresan al escenario de All Right para compartir sus canciones con el público, que también podrá disfrutar de las propuestas gastronómicas del lugar. La presentación comenzará a las 22.30 y tendrá entrada gratuita.

Pelusa cumpleañero

El histórico cantante cordobés «Pelusa» celebrará un nuevo cumpleaños en Villa Mercedes, rodeado de su público y con la posibilidad de hacer bailar a todos. La cita será a partir de las 22.30 en By One, con una noche que promete fiesta y mucha música.

Alrededor del folclore

La peña de Casa Mollo llegará a partir de las 22, con Bruno Cantisani como número central. Un encuentro que mantiene esa cercanía con la gente y el espíritu de las reuniones donde la música popular es protagonista.

Música y tradición

Rodrigo Gaido, «Distrito Sonidero», «Los Hermanos Lucero», Julio Salazar, «Los Hermanos Albelo» y Renzo y Los Albelo serán parte de la grilla del Festival de la Apicultura, que se realizará en Villa del Carmen.

Festival puntano

«Nada Que Perder», «Acertijos», «Deep Rock» y «Origen» serán las cuatro bandas provinciales que compartirán escenario a partir de las 22 en el Festival Rock de San Luis, en Comuna. Una oportunidad para encontrarse con distintas expresiones de la escena rockera local.

Veinte corales

La vigésima edición de «Cantoral», uno de los encuentros corales más tradicionales de San Luis, tendrá un significado especial por su número redondo y por la persistencia de un grupo que nunca dejó de cantar. La cita será a partir de las 22 en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco, con la presencia de «Coral del Alma».

Casados con la tonada

«Los Guzmán» presentarán su nuevo disco, «De sol y tonadas», a partir de las 21 en Modesto, el bar de Villa Mercedes ubicado en San Martín y Sarmiento. El lugar se llenará de folclore, tonadas, cuecas y otros géneros tan propios de la identidad musical del histórico dúo.

DOMINGO 22

Inolvidable

A dos años de la muerte del gran vientista Hugo Zapana, en Merlo, «Chuwa Yacu», el grupo con el que compartió sus últimos encuentros musicales, se presentarán en la Casa del Poeta. Será a las 20.30, en una noche para recordar a un artista inolvidable.

Cinco décadas

Antes del feriado, «Los Playeros» se proponen brindar el show más multitudinario de su año en Comuna, un espacio que les abre las puertas y que revalorizó la historia de una banda fundamental para el baile de la provincia. El grupo celebrará sus 51 años a partir de la medianoche y promete extender la fiesta hasta las 6 de la mañana.

In english please

Con su propuesta a la carta, «Barra Roja» regresará al escenario de La Ferroviaria para recorrer los clásicos del rock internacional. El encuentro comenzará a las 22.

Tragedia corporal

«Leterno », el espectáculo de Mariano Bassi, artista itinerante que participó en De la Guarda y Fuerza Bruta, llegará a Portal, el espacio de Villa Mercedes que propone una experiencia teatral diferente. Un artista que recorre el país con una particular combinación de tragedia y comedia. La función comenzará a las 21.

Mariposa technikolor

Cuatro personajes, guiados por una mariposa dorada, vivirán historias a pura danza clásica en «El vuelo de la mariposa», el espectáculo que se presentará a partir de las 19.30 en la sala Amigxs de Merlo. Una propuesta pensada para convocar y disfrutar en familia.