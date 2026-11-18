Zoe tiene 10 años. A los 4, por un accidente, le amputaron una pierna. Desde entonces aprendió a vivir con una prótesis. Con esa va a la escuela, juega, hace su vida. Pero esa prótesis, la de todos los días, no se puede mojar. Por eso su médica le prescribió dos. Una para la vida diaria. Otra para el agua. Para bañarse parada. Para meterse a la pileta con sus amigas, como cualquier nena de su edad.

La obra social del Estado de la provincia, DOSEP, le autorizó una sola. Según contaron sus padres y su abogada, en la orden describía las dos prótesis, pero en la cantidad puso una. Y les dijeron que la otra la pagaran ellos. El papá de Zoe, Edgardo Ojeda, lo dijo así, en la puerta de Tribunales: “Nosotros venimos remando desde hace seis años”. Y contó lo que vivieron en esos años: “Fueron días, meses de rogar en pasillos, dormir solo en bancos”. También contó lo que le respondían cuando pedía que corrigieran la orden: “Me decía que el sistema no le dejaba colocar un número 2”.

La mamá, Mirtha Navarro, lo había dicho antes en redes, con una frase que se hizo viral: “La prótesis de andar no se puede mojar. Y bañarse sentada no es lo mismo que bañarse parada. No es un capricho, no es estética, no es un lujo. Es autonomía, es higiene, es dignidad, es seguridad”.

Por eso pidieron a la Justicia una medida urgente. Y la Justicia les dio la razón. La jueza Ana Belén Villegas, del Juzgado de Familia y Menores N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, ordenó a DOSEP que rectifique en 48 horas la autorización y que le garantice las dos prótesis en 10 días corridos, con la cobertura anticipada de los gastos para el tratamiento.

“Si tenés un Certificado Único de Discapacidad y tu obra social te recorta lo que te prescribió tu médico, la ley dice que hay que darte las prótesis que necesitás, no las que resulten baratas”, explicó Carolina Díaz Alba, abogada de la familia e integrante de Fundación Raíz. Y dejó un consejo para otras familias que estén pasando por lo mismo: "si te dicen que no, que te lo digan por escrito. Porque una negativa verbal no vale absolutamente nada".

Hoy Zoe espera sus dos prótesis. Espera poder bañarse parada. Espera poder meterse a la pileta con sus amigas. Espera, en definitiva, lo que le corresponde.