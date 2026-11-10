Reclamo urgente a DOSEP: Zoe necesita dos prótesis y la obra social solo autoriza una

Zoe, invisibilizada por el Estado, está cansada de la burocracia. Foto: Redes sociales Mirtha Navarro.

La burocracia y la falta de cobertura total volvieron a poner en jaque los derechos de las personas con discapacidad. Mirtha Navarro, mamá de Zoe, decidió hacer público el desesperado pedido que lleva adelante junto a su familia para que DOSEP cubra las dos prótesis indicadas por la médica de cabecera de la nena.

En 2020, cuando apenas tenía cuatro años, Zoe sufrió la amputación de una de sus piernas tras ser embestida por un vehículo en la puerta de una carnicería. Hoy, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al día y tras cumplir con todos los trámites formales, la respuesta del organismo sigue siendo insuficiente.

“Lo hago público porque ya no sé de qué otra manera pedir lo que por ley le corresponde a mi hija”, manifestó la madre en sus redes sociales, cansada de la falta de soluciones.

Según detalló, el equipo médico prescribió dos equipamientos con funciones totalmente distintas: uno para la vida cotidiana y otro apto para el agua. Sin embargo, la mutua insiste en otorgar solo uno.

“DOSEP solo quiere autorizarle una. Fuimos con el papá a pedirlo, a explicar, a llevar todos los papeles, la orden de la médica, el CUD, el presupuesto. Y la respuesta fue la misma: solo una”, lamentó Mirtha.

La familia remarcó que la prótesis de uso diario no se puede mojar y enfatizó el impacto que esta negativa tiene en la calidad de vida de la niña.

“La prótesis de andar no se puede mojar. Y bañarse sentada no es lo mismo que bañarse parada. No es un capricho, no es estética, no es un lujo. Es autonomía, es higiene, es dignidad, es seguridad”, sostuvo la madre.

A su vez, recordó que la Ley Nacional 24.901 establece la cobertura del 100% en las prestaciones requeridas: “No estoy pidiendo un favor. Estoy pidiendo que DOSEP cumpla la ley. Zoe se cansó de esperar en salas de espera; mi hija merece bañarse parada como cualquier persona”, concluyó.

Las imágenes que acompañan la publicación de la madre reflejan crudamente el desgaste y la desidia institucional. En ellas se ve a Zoe recostada y agotada en las dependencias de Terrazas del Portezuelo, aguardando durante horas una respuesta que no llega.

La triste postal de una niña cansada de esperar en los pasillos oficiales expone la indiferencia del Estado ante un reclamo legítimo y transforma la burocracia en un doloroso escenario de impotencia.