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Tenía 35 años

Murió Oscarcito, el hombre que recorría Mercedes en silla de ruedas y con una sonrisa

Era un personaje muy querido en la ciudad. Tanto que le regalaron una silla de ruedas adaptada a una moto y una casa. Vendía cosas en la calle y era cadete. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Subido a su silla de ruedas, que en realidad era una moto adaptada, Oscar Maldonado recorrió las calles de Villa Mercedes con una sonrisa y algo para vender. Se sacaba fotos con quien se lo pidiera, como corresponde a un personaje conocido de una ciudad que le pertenecía.

 

 

La historia de Oscarcito terminó el lunes con una muerte joven, a solo una semana de cumplir 35 años. Pese a sus dificultades, el hombre siempre se las arregló para trabajar y para sonreír, muchas veces al mismo tiempo.

 

 

Su historia se hizo conocida cuando en 2014 El Diario de la República publicó que un grupo de amigos le había fabricado la moto para que la cambiara por la silla de ruedas. Fue un momento de alegría pero unos meses después se la robaron.

 

 

Apareció a los pocos días, desarmada, por lo que los mismos amigos que la construyeron se la arreglaron gracias a la solidaridad de la gente, que hizo rifas y festivales para recaudar el dinero necesario.

 

 

En medio de todo eso, surgió la posibilidad de construir una casa para Maldonado, otra demostración de cariño de una Villa Mercedes que conoce de solidaridad y buenos gestos. "Mi vida es feliz, no quisiera despertar de este sueño todavía", dijo por entonces. 

 

 

En noviembre de 2016, Oscarcito tuvo su casa, en la esquina de Tomás Ferrari y General Paz, en el barrio Villa Celestina, a unas 15 cuadras de la estación de servicios donde, por entonces, vendía perfume y aromatizantes. Vivió allí una década, hasta que su cuerpo, su sonrisa y su moto se apagaron definitivamente.

 

 

 

 

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