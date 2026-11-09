Los fieles que fueron a la capital de la fe no tuvieron ni una pantalla gigante

Villa de la Quebrada, la capital provincial de la fe, recibió a cientos de turistas durante el fin de semana largo, algunos con la expectativa de seguir los pasos del Papa León XIV en Argentina. Pero se encontraron con que la Municipalidad no había dispuesto ni una sola pantalla gigante para observar la visita.

El clima estuvo ideal para que las familias llevaran sus reposeras y a la sombra de los árboles perfectos de la plaza central siguieran el paso a paso del Papa en el país, pero la gestión municipal dejó pasar una oportunidad de oro.

No hubo ni en los canales oficiales una pantalla gigante, ni una transmisión comunitaria anunciada, ni una grilla propia para este lunes 9 en la localidad. Lo que hay es malestar entre vecinos y fieles que no vieron ni un cartel alusivo al importante acontecimiento.

El reclamo que se repite es simple y es tierno en su sencillez: nadie pide que el Papa esté en el pueblo. Lo que se pide es un cartel de bienvenida, aunque más no sea un proyector que le dé al lugar la justificación de su mote y que haga sentir al peregrino que llegó adonde tenía que llegar.

Si Villa de la Quebrada es, en los discursos, un símbolo de la fe de los puntanos, en los hechos se la trata de otra manera cuando la fe puntana se pone en movimiento. La localidad vivó el lunes del Papa sin un punto de encuentro comunitario propio.

Donde sí hubo menciones fue en la capilla, con la misas especiales y las campanas sonando en el momento en que León pisó la Argentina.