San Luis también vive la emotiva visita de León XIV

Después de 39 años sin un Papa en la Argentina, el lunes 9 de noviembre es el día en que la visita de León XIV se vuelve misa multitudinaria, encuentro con los trabajadores y oración interreligiosa. Y San Luis lo va a vivir como puede vivirlo una provincia que está lejos de Buenos Aires y cerca de la fe: en comunidad, en la plaza, con pantalla gigante, con mate, con canto, con el corazón abierto y con la esperanza de sentirse cerca.

Es feriado nacional, dispuesto para que los fieles puedan participar de los eventos. En San Luis la invitación de hoy es concreta: ir a la Catedral o a Calle Angosta, o seguir desde casa, pero no quedarse afuera.

El lunes de León XIV empieza temprano y termina de noche, en Buenos Aires y el conurbano. A las 9:15 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde conviven más de 400 personas con discapacidad, para estar con el personal y con las personas asistidas, para abrazar con su presencia a los más frágiles.

En la ciudad de San Luis, en la capital puntana, lo que va a suceder en minutos nada más es esto: el corazón de la jornada va a latir en la Iglesia Catedral, frente a la Plaza Pringles, con pantalla gigante en el ingreso, para que nadie se quede afuera.

La propuesta del Obispado de San Luis, en el marco de las Postas del Encuentro, la iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina para vivir la visita en cada comunidad. A las 10:00 habrá animación, canto y oración, y también Santa Misa en Catedral, y durante las transmisiones de las misas del Papa habrá sacerdotes confesando y se distribuirá la comunión, porque la Catedral quiere ser casa, quiere ser refugio, quiere ser abrazo para todos los que lleguen.

A las 11:30 se transmitirá la Santa Misa del Papa en el Monumento de los Españoles, para que San Luis rece al mismo tiempo que Buenos Aires, con el mismo corazón y la misma fe. A las 17:00 se rezará la oración por la paz de la Mesa de Fraternidad Interreligiosa, porque la paz también se construye desde acá, desde cada familia puntana que hoy se une en oración. Y a las 17:30 se transmitirá el encuentro interreligioso del Papa en el Palacio San Martín. En lo artístico, la jornada se realiza junto al coro Encanto Coral y los grupos Alma de Guitarra y La Cautana, para que la espera también sea canto, para que la fe también se cante con alegría.

En Villa Mercedes, lo que va a suceder hoy es un encuentro hermoso y sencillo, con mate y con previa juvenil. La segunda posta de hoy está en el Anfiteatro de la Calle Angosta, la organiza la parroquia Sagrado Corazón, para que las familias vayan, se sientan, compartan y recen juntas. A las 10:30 habrá previa musical juvenil, con cantos y animación de jóvenes de la parroquia y del ministerio de música de la Renovación Carismática, para preparar el corazón antes de la misa.

A las 11:30 se transmitirá la misa del Papa en Buenos Aires, para que Villa Mercedes también esté ahí, unida a Palermo, unida a toda la Argentina. La invitación es a ir con el mate, a ir en familia, a ir con el corazón dispuesto. El padre Sergio Simunovich aclaró que en Villa Mercedes no habrá celebraciones litúrgicas propias, porque la propuesta es compartir las transmisiones oficiales, estar juntos mirando lo mismo, rezando lo mismo, sintiendo lo mismo. Para nosotros es el vicario de Cristo, entonces va a traer muchas bendiciones, dijo Simunovich, y definió la visita como una caricia de Dios para la Argentina, una caricia que hoy también quiere llegar hasta Villa Mercedes.