Conducía ebrio, embistió a una joven motociclista y terminó demorado tras fugarse

Un grave episodio vial tuvo lugar en la tarde del sábado en la intersección de Ana María Ponce y Padre Mujica, en Villa Mercedes, donde una joven de 18 años que circulaba a bordo de una Motomel Blitz de 110 cc fue violentamente colisionada por un vehículo que huyó del lugar inmediatamente después del impacto.

La víctima recibió atención médica en el sitio por parte de profesionales del SEMPRO, quienes constataron heridas y escoriaciones en sus brazos y rodillas, determinando que no precisaba ser trasladada a un centro de salud.

El registro de alcohol en sangre.

Tras el hecho, efectivos de la Comisaría Seccional 29ª iniciaron una investigación que incluyó la revisión de cámaras de videovigilancia y testimonios de vecinos, lo que permitió identificar al rodado involucrado: un Chevrolet Prisma Joy de color negro. Con los datos recabados, la Justicia libró una orden de allanamiento que se concretó pasadas las 23:00 en un domicilio del barrio La Ribera.

Durante el operativo, las fuerzas policiales secuestraron el automóvil —el cual presentaba daños materiales coincidentes con la colisión— y demoraron a su propietario. Al someterlo al test de alcoholemia, el dispositivo arrojó un valor de 2,10 gramos de alcohol por litro de sangre. El conductor quedó alojado a disposición de la Fiscalía de turno para el avance de las actuaciones judiciales.