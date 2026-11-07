Le robaron la bicicleta en la zona sur y pide ayuda para recuperarla: la usa para trabajar

Milagros, vecina de la zona sur de la ciudad capital sufrió el robo de su bicicleta el viernes por la noche y apela a la solidaridad de la comunidad para poder recuperarla, ya que constituye su medio de transporte para trabajar.

El hecho se produjo cerca de las 22:30 en una vivienda del barrio 109 Viviendas. En diálogo con El Diario de la República, la propietaria del rodado marca SLP, relató los momentos de tensión que vivió mientras se encontraba sola junto a su hijo: “Sentí un ruido en el fondo de mi casa, estaba sola con mi bebé de dos años. Lo primero que hice fue ir a cerrar las puertas, me encerré. Gracias a Dios no entraron a casa, estuvieron en el fondo. Cuando fui a cerrar no me percaté que no estaba la bici”.

La damnificada recién advirtió la ausencia de la bicicleta al día siguiente por la mañana, cuando su madre le preguntó por el vehículo que habitualmente guardaba en el sector de la cochera.

Datos para ayudar a localizar la bicicleta. Foto: gentileza.

El delictivo suceso se suma a una seguidilla de hechos de inseguridad que viene padeciendo la familia en las últimas semanas. “No hubo hechos de violencia, sí mucha impotencia y cansancio; es la tercera vez que nos roban en un mes. La primera vez nos robaron ropa que habíamos dejado tendida, la segunda vez cosas del negocio –que tenemos en casa- y anoche la bicicleta”, lamentó.

Ante la urgente necesidad de contar nuevamente con su herramienta de movilidad laboral, solicitó la colaboración de quienes puedan aportar datos sobre el paradero del rodado: “La uso para el trabajo, agradecería si me ayudan a recuperarla, es mi movilidad para ir a trabajar. Si la ofrecen o la ven agradecería información. Es de uso diario para trabajar”.

Quienes posean información respecto a la bicicleta marca SLP sustraída pueden comunicarse al teléfono 2664-964652.