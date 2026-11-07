Golpearon a un hombre para robarle las zapatillas cuando caminaba con su pareja

La ola de hechos delictivos en la provincia sumó un nuevo y violento capítulo. Luego de que este viernes un alumno sufriera el robo de su mochila y celular al salir de la Escuela de Bellas Artes en la capital puntana, un brutal asalto volvió a encender las alarmas. En esta oportunidad, un hombre fue atacado ferozmente por dos delincuentes que lo venían persiguiendo mientras caminaba junto a su pareja en la zona del barrio Viva San Luis, en Villa Mercedes.

Según la radicación de la denuncia en la Comisaría Seccional 36ª de la Unidad Regional II, la pareja notó que los malvivientes los seguían de cerca desde hacía un par de cuadras. Sin mediar aviso, los sospechosos los interceptaron y comenzaron la agresión con una provocación verbal despectiva: “¿Qué miran tanto ustedes?”.

De inmediato, uno de los agresores —un sujeto de contextura delgada, tez morena, que vestía gorra negra y campera larga— le aplicó a la víctima un fuerte puñetazo en el pómulo derecho que la hizo caer violentamente sobre la vereda.

Lejos de detener el ataque, el malviviente se posicionó sobre el hombre tirado, colocó su rodilla sobre su pecho y continuó propinándole golpes de puño en el rostro. En simultáneo, un segundo individuo, de contextura robusta, se sumó a la agresión para neutralizar cualquier intento de defensa.

Mientras la mujer intentaba frenar la golpiza y solicitaba ayuda a los gritos, los atacantes aprovecharon el estado de indefensión de la víctima para despojarla de su calzado: unas zapatillas Puma de color negro con cámara de aire. Tras apoderarse del botín, los agresores escaparon a pie del lugar.

Posteriormente, personal médico policial asistió al damnificado y constató severas lesiones, entre ellas traumatismos y hematomas en la región periorbitaria y malar derecha, múltiples excoriaciones y heridas cortantes en la mucosa labial.

Tras la huida de los asaltantes, los damnificados lograron alertar a la fuerza de seguridad, desde donde se iniciaron las actuaciones pertinentes. De acuerdo con los datos recabados en el marco del proceso investigativo, uno de los sospechosos contaría con antecedentes penales, mientras las fuerzas policiales continúan desplegando tareas de patrullaje para dar con el paradero de los autores del hecho.