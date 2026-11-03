Volcó una camioneta en la autopista y sus tres ocupantes salieron ilesos

Una Toyota Hilux volcó este martes 3 de noviembre, cerca de las 14:45, en el kilómetro 780 de la Autopista de las Serranías Puntanas, entre el puente de Donovan y el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis. Los tres ocupantes fueron atendidos en el lugar por personal del Sempro, que constató que estaban ilesos.

Según informó la Policía, la camioneta circulaba de oeste a este cuando el conductor, de 58 años, perdió el control. La Hilux se despistó, impactó contra un poste de iluminación del cantero central y volcó. El hombre les dijo a los policías que se había quedado dormido mientras manejaba. El control de alcoholemia dio 0,00 gramos por litro de sangre.

En la camioneta también viajaban el hijo del conductor, de 36 años, y un amigo de 67. Los tres tienen domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Seccional 5 y de la Policía Caminera.