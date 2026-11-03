El Gobierno dice estar preparado para El Niño pero llovió y la ciudad colapsó

Calles inundadas, padres ansiosos por retirar a sus hijos de la escuela, semáforos descordinados, estaciones de servicio atestadas y la precaución por evitar que el granizo destroce autos y plantas dibujaron un mediodía caótico en la ciudad de San Luis motivado por una razón principal: la falla en los desagues.

El agua corrió como un río por la mayoría de las calles céntricas y otras aledañas como la avenida España y la Juan Domingo Perón, circundantes de la zona más urbana de la ciudad y convertidas en 15 minutos de aguacero en una laguna que transformó los autos en lanchas.

El problema también fue para los peatones, que tuvieron que convertirse en expertos en salto en largo para no mojarse zapatillas, pantalones y medias. En algunos casos, los pequeños estudiantes fueron compañeros de zancadas.

La semana pasada, cuando el clamor de una parte de la sociedad era que el gobernador Claudio Poggi y la ministra de Seguridad Nancy Sosa se pronunciaran por los dos femicidios ejecutados en el barrio República, los funcionarios prefirieron mostrarse muy atentos en una reunión con San Luis Agua llamada a mitigar los efectos de la corriente de El Niño. A la primera oportunidad quedaron en evidencia las dificultades que tendrá la ciudad en adelante.

Más allá de las roturas del granizo –que no fue especialmente grande en San Luis- pudiera ocasionar, el problema es bastante más frecuente: la lluvia. El continente está advertido de las consecuencias que el fenómeno traerá sobre finales de este año y principios del 2027 pero el martes al mediodía solo los transeúntes midieron sus consecuencias. La esquina de Perón y Héroes en Malvinas, la avenida España en sus primeras cuadras tras Perón, Belgrano a una cuadra de la peatonal fueron algunas esquinas críticas del centro de San Luis.

La situación en los barrios no fue mejor, con el agregado que algunas bocas de tormenta colapsaron y se destaparon, lo que acrecentó un peligro latente, que se puede convertir en una trampa fatal, como sucedió en la esquina del bulebar Juan Pekolj y Los espinillos, en el barrio Cerro de la Cruz, donde un cable de electricidad quedó tendido en la calle a media altura y provocó la caída de dos motociclistas.