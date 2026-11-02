Denuncian irregularidades en los aeropuertos de San Luis y Santa Rosa de Conlara

La Coordinación Nacional de ATE ANAC emitió un comunicado oficial en el que denunció públicamente que las decisiones recientes del Gobierno provincial ponen en riesgo la operatividad y la seguridad de los aeropuertos de San Luis y Santa Rosa de Conlara. Según la representación sindical, se están llevando a cabo maniobras de alto riesgo operacional y logístico para simular un funcionamiento normal.

Entre los puntos señalados, el gremio alertó sobre el uso en la vía pública de un vehículo destinado exclusivamente al ámbito aeroportuario, el cual debe operar únicamente dentro del perímetro técnico y no cuenta con habilitación para circular por calles o rutas.

Asimismo, advirtieron que la falta de planificación obligó a Aerolíneas Argentinas a recurrir al traslado terrestre de pasajeros desde la capital puntana hasta el Aeropuerto de Conlara para completar los itinerarios.

Finalmente, desde ATE ANAC expresaron que la situación evidencia un desfinanciamiento que afecta el mantenimiento de la infraestructura y el cumplimiento de los compromisos salariales. Ante este escenario, exigieron una solución inmediata, el cese del uso irregular del equipamiento de pista y la restitución de los recursos correspondientes para garantizar la seguridad operacional y los derechos de los trabajadores y usuarios.