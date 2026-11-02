¿Saldrá el sol en la primera semana de noviembre?

Temperaturas mínimas que rondarán los 10 grados y máximas que rozarán los 30 mantendrán esta semana la inestabilidad que los puntanos viven desde hace por lo menos un mes. Para el lunes 2 de noviembre se anuncian lluvias y tormentas por la noche.

El primer día hábil del mes comenzará con el cielo parcialmente nublado y bancos de niebla concentrados principalmente en la región centro-este. Por la tarde, la nubosidad crecerá y hará posile la llegada de las lluvias, que serán de variada intensidad y se ubicarán en el centro y el norte de la provincia.

Los vientos comenzará leves del sureste pero con el correr de las horas rotarán al noreste e intensificarán su velocidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora hacia la tarde.





El martes 3 de noviembre habrá poco cambio de las temperaturas, el cielo segurirá nublado y las temperaturas irán de los 14 a los 27 grados. El viento será del este con algunas ráfagas.

Un leve descenso de las temperaturas llegará el miércoles, aunque para esa jornada se espera un cielo despejado, la mínima de 10 grados y viento del sureste.





Finalmente, el jueves 5 se registrará la temperatura más alta de la semana con 30 grados, acompañado de un cielo despejado.