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Falta de control

Dos choques en San Luis y Potrero de los Funes con conductores borrachos

Los controles arrojaron 1,71 y 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. En uno de los hechos, un vehículo se incrustó en un comercio.

Por redacción
| Hace 2 horas

Dos siniestros viales ocurridos durante el fin de semana en San Luis y Potrero de los Funes tuvieron entre sus protagonistas a conductores que dieron positivo en el alcotest. Según los reportes policiales, los controles registraron 1,71 y 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. Hubo daños materiales, pero ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones de consideración.

 

 

El hecho más reciente ocurrió este domingo 1 de noviembre, alrededor de las 7:30, en la intersección de avenida Franco Pastore y la colectora norte de avenida Circunvalación, en la capital provincial. Allí colisionaron un Renault Kardian Evolution, conducido por un hombre de 42 años, y un Ford Focus Titanium, al mando de un hombre de 31.

 

 

 

De acuerdo con las averiguaciones policiales, el Renault circulaba por Franco Pastore de norte a sur, mientras que el Ford avanzaba por la colectora de este a oeste. Las causas del choque se investigan.

 

 

El conductor del Ford registró 1,71 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el control realizado al hombre que manejaba el Renault arrojó 0,00. En el lugar trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico, de Accidentología Vial San Luis y personal de Tránsito Municipal.

 

 

El otro siniestro ocurrió el sábado 31 de octubre, alrededor de las 3:30, en Potrero de los Funes. Una mujer de 48 años conducía un Volvo XC60 por avenida del Circuito, ruta 18, acompañada por otra mujer de 43 años, cuando, por motivos que se tratan de establecer, el vehículo impactó y quedó incrustado en un local de artesanías.

 

 

 

El comercio está ubicado en el sector del complejo Los Troncos, cercano al Hotel Internacional Potrero de los Funes, y sufrió importantes daños materiales.

 

 

Según informó la Comisaría Distrito 33, personal médico constató que las dos ocupantes no presentaban lesiones de consideración. El alcotest realizado a la conductora arrojó 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

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