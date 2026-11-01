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“Noche de Campeones”

La "Princesita" Luján ganó en Uruguay y sumó una nueva corona

Este sábado, la actual campeona Sudamericana en la división supermosca, conquistó un nuevo logro al obtener el título Conosur AMB. En Punta del Este, venció a Ayelén “La Piru” Granadino.

Por redacción
| Hace 4 horas

Micaela "La Princesita" Luján le dio una nueva gran alegría al boxeo de San Luis y del país. Este sábado, en una velada que se llevó a cabo Punta del Este, Uruguay, obtuvo el el Título Conosur AMB de categoría supermosca al derrotar a Ayelén "La Piru" Granadino (17-4-1), en decisión mayoritaria en 10 rounds. 

 

El triunfo fue en la denominada “Noche de Campeones” que se desarrolló en el Centro de Convenciones de ese polo turístico uruguayo. 

 

 

 

 

De esta forma, la boxeadora oriunda de Villa Mercedes empezó a cerrar un excelente 2026, ya que en el 11 de abril se consagró campeona Sudamericana en el Palacio Municipal de los Deportes “José María Gatica”. Lo consiguió al vencer por puntos a Diana “La Terrible” Delbono Mora.

 


 

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