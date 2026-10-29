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Premios Idolo

Gero Arias recibió un renocimiento con el que coronó su gran año

En una velada llena de famosos, el influencer puntano recibió un premio por su participación en las veladas de boxeo amateur. Moria Casán y Davo Xeneixe fueron otros premiados.

Por redacción
| Hace 1 hora

El año de Gero Arias sumó un nuevo reconocimiento con el otorgamiento del premios “Idolo” que tuvo su tercera edición en La Usina del arte, en Buenos Aires. El influencer puntano fue uno de los 700 invitados al encuentro, lleno de artistas.

 

 

Arias fue reconocido en la sección Deportes por su participación en diversas peleas de boxeo y fundamentalmente en “Parense de manos”, la velada organizada en cancha de Huracán.

 

 

Moria Casán fue elegida la estrella de la noche, en una ceremonia que estuvo conducida por Grego Rosello y “La Reini”. Los otros nominados en Deportes fueron Cristian Grosz, Juli Puente, Lucas Ortega, Nico Ferrero y Sofía Martínez.

 

 

El premio de mayor jerarquía de la noche no tuvo nominados anunciados previamente. El ganador del Premio Ídolo más esperado fue para Davo Xeneize, que recibió una ovación y señaló: “Gracias de corazón a todos, no esperaba ganar este premio. En primer lugar, agradezco a la gente que me sigo. Me dicen Davo, un día estaba triste y me hiciste reír. Es la mayor motivación que tengo”

 

 

 

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