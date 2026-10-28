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San Luis

Suspendieron todos los vuelos por fallas en las autobombas; fuerte repudio de ATE

Confirmaron la cancelación de operaciones en la terminal aérea hasta el 2 de noviembre. Aseguraron que se intentó operar con vehículos fuera de norma.

Por redacción
| Hace 3 horas
San Luis, sin vuelos. Imagen ilustrativa. Foto: ATE.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Luis confirmó la suspensión de todos los vuelos comerciales desde y hacia el aeropuerto Brigadier Mayor César Ojeda hasta el próximo 2 de noviembre. La medida responde a severas fallas en el equipamiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), luego de que el pasado miércoles por la noche se averiara la autobomba principal, dejando una sola unidad disponible para atender la aviación comercial y general.

 

 

Desde el gremio denunciaron que las autoridades regionales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intentaron mantener la operatividad apelando a un camión Ford 7000 del propio organismo y a una unidad forestal del Gobierno provincial. ATE advirtió que ambos vehículos incumplen los requisitos mínimos exigidos por la normativa aeronáutica nacional (RAAC Parte 153) y los estándares internacionales de la OACI.

 

 

Entre las falencias detectadas en el camión Ford, señalaron la falta de tracción total, la ausencia de monitor o torreta de extinción, problemas de aceleración para emergencias, capacidad extintora insuficiente y fallas en la iluminación y señalización sonora.

 

 

El sindicato presentó formalmente una denuncia ante la Dirección Regional Noroeste de la ANAC, cuestionando la negativa inicial de las autoridades a inhabilitar la terminal y criticando que el incremento en las tasas aeroportuarias no se traduzca en mantenimiento preventivo e inversión en equipamiento.

 

 

Finalmente, ATE advirtió que operar bajo estas condiciones expuso a un riesgo severo a pasajeros, tripulaciones y personal de tierra, al tiempo que denunció presiones hacia los trabajadores para avalar el esquema. Ante esto, el gremio responsabilizó a las autoridades de la ANAC en el plano civil y penal, reservándose el derecho de presentar denuncias por presunta infracción al artículo 190 del Código Penal, mientras exige la provisión urgente de equipamiento reglamentario.

 

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