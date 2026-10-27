Preocupación en Villa Mercedes por la calidad de las viandas del PANE

El funcionamiento PANE volvió a quedar en el centro de la escena y sumó un nuevo capítulo de preocupación popular en Villa Mercedes. A los conocidos antecedentes de raciones entregadas en mal estado, en los últimos días se sumó el enojo de la comunidad por el desprecio simbólico que se percibe en viandas desabridas, escasas y carentes de los nutrientes mínimos indispensables.

La polémica cobró fuerza tras la publicación de Walter Ortiz, un vecino del barrio La Ribera, quien difundió en sus redes sociales imágenes del menú que reciben los estudiantes en los establecimientos educativos de la zona: un preparado que apenas simulaba ser un guiso de lentejas con verduras —carente de color y sustento—, acompañado por un sándwich de queso en pan de salvado.

"Esta es la comida de los niños de la escuela del barrio La Ribera. ¿Ustedes lo ven a Poggi, Trombotto, Frontera, toda esa oligarquía comiendo esto? ¿Qué tipo de comida es? Se la robaron toda", apuntó públicamente Ortiz, canalizando el malestar de familias que advierten que la carne prácticamente brilla por su ausencia y que las porciones, como dos empanadas de escaso relleno por alumno, resultan insuficientes y sin dignidad.

La publicación generó un inmediato impacto en la comunidad digital con más de 115 reacciones y decenas de mensajes que reflejan el cansancio social. "Se comprende tu enojo, lo que tendrías que resaltar es qué empresa es la que provee las viandas. Ahí están los primeros responsables", opinó el usuario Alejandro.

En esa misma línea, Fernanda señaló: "Seguro ellos facturan montos como si le dieran un churrasco a cada pibe", mientras que otros vecinos como Aldo y Gladis remarcaron el pedido de empatía a los funcionarios y expresaron que los políticos deberían probar el mismo menú que reciben los niños.

El malestar sigue en aumento ante un servicio alimentario que, lejos de garantizar la nutrición y el bienestar de los estudiantes puntanos, vuelve a mostrar graves muestras de impericia y falta de control.