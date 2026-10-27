Alumnos del turno noche de la escuela Puertas del Sol deslumbraron con "Entre Llaves"

El telón se abrió y las emociones fueron múltiples. Pero fundamentalmente vibró la satisfacción de haber trabajado con pasión. Los aplausos sellaron de alguna manera la buena obra, y las luces íntimas del teatro iluminaron tanto como los corazones que volcaron lo mejor de sí en el encuentro.

El pasado 22 de octubre, a las 21 horas, la Sala Berta Vidal de Battini fue escenario de una velada inolvidable protagonizada por los alumnos de 3° año A de la Escuela Nocturna de Adultos Puertas del Sol. El público presente vivió una jornada cargada de talento y dedicación, donde quedó en evidencia el esfuerzo de un trabajo autogestivo y artesanal que cosechó encendidos elogios y dejó una enorme satisfacción en todos los asistentes.

La obra deslumbró. Foto: gentileza.

La propuesta escénica se centró en "Entre Llaves", una historia situada en la actualidad donde Don Aguirre y Raquel sufren las consecuencias de sus acciones junto con Matías, su empleado. La obra nació como una idea en el aire que poco a poco fue cobrando forma gracias al trabajo colaborativo de todo el equipo. Fue escrita por la alumna Carla Lucero con la guía y el acompañamiento de la docente Daniela Claveles, mientras que la dirección estuvo a cargo de la alumna Yamila Reta.

Para que la puesta en escena fuera un verdadero éxito, cada detalle fue cuidadosamente preparado durante meses de ensayo por las distintas comisiones de trabajo integradas por los propios estudiantes: vestuario, maquillaje y peinado, escenografía, iluminación, sonido, marketing y publicidad, y venta de entradas.

En las tablas, todos los intérpretes se lucieron y dieron lo mejor de sí, desplegando un compromiso que conmovió a la sala. El elenco estuvo integrado por los actores y actrices Mario Arias, Maximiliano Lucero, Diana Planes, Emily Scudiere, Agustina Villarroel, Micaela Flores, Sergio Vázquez, Alan Alosen y Kevin Díaz.

Así fue el flayer de la obra. Foto: gentileza.

Tras el cierre de la función, las palabras de agradecimiento expresaron el sentir colectivo: “Muchas gracias querido público por haber asistido a esta muestra artística que tanto trabajo y esfuerzo nos ha llevado, que hemos preparado de manera autogestiva y artesanal”.

El reconocimiento hizo especial hincapié en el acompañamiento institucional de la directora de la institución, Alejandra González, por su constante buena predisposición, así como en el liderazgo y guiño pedagógico de las profesoras a cargo del proyecto, Daniela Claveles y Carina Cantisani, junto a Mauricio en el entrenamiento actoral.

Una noche brillante que demostró que, con trabajo en equipo y pasión, el arte no tiene límites. Y, especialmente, quedó claro que la sensibilidad –de carne y hueso- traza huellas imborrables en tiempos modernos. Como dice la frase de Federico García Lorca, “el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana”.