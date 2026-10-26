"Piscui", el puntano que tiene un carrito bar y quiere ser el doble de Joaquín Levinton

Lo primero que impresiona es su parecido físico, pero una vez que Daniel “Piscui” Becerra habla, hay en el tono de su voz, en su acento, en su afectación, otro punto en común con un rockero nacional al que admira y que lo puede llevar al reconocimiento nacional.

El primer paso en busca de su objetivo es un casting al que Daniel se presentará el miércoles en Buenos Aires y para que el que tuvo que pasar una primera instancia en la que dejó sorprendido a los productores. “Voy con esperanza y espero quedar”, dijo el doble (de riesgo) a El Diario de la República.

Para un videoclip que Turf, la banda liderada por Joaquín Levinton, grabará en los próximos días hicieron una convocatoria de personas parecidas al cantante. Y “Piscui” tiene todas las condiciones. Un grupo de amigos con los que comparte gustos rockeros lo inscribió en el casting y la primera etapa ya fue superada.

Es por eso que el miércoles 28 de octubre, el puntano tiene que presentarse en la etapa final de la selección en Colegiales, en Buenos Aires, para mostrar sus aptitudes ante los realizadores del audiovisual.

Daniel tiene 39 años, una hija y un gran bagaje recitalero que hizo que viera al menos tres veces a “Turf”, pero la realidad es que no se pierde show rockero de los que hacen en la ciudad. “Me dicen Piscui porque como me olvido los nombres de todos, les digo Piscui”, sonríe, siempre alegre, Becerra.

Vecino del barrio Cantisani, el Joaquín Levinton puntano pasó por las escuelas Santo Tomás y San Agustín, estudió fotografía, producción musical, geología y además de tocar la guitarra, el piano y la armónica, tiene un carrito bar en el paseo gastronómico que está en la avenida Juan Gilberto Funes.

Otras de las pasiones de “Piscui” es el fútbol, que todavía juega en el torneo de veteranos para Huracán, y que lo llevó a probarse en las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro, Chacarita y River, club del que es hincha.