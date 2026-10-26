Quines: identifican a dos de los agresores de un chico a la salida de un boliche

A más de 36 horas del grave disturbio ocurrido el domingo a la madrugada a la salida de un boliche bailable en Quines, recién el área de prensa de la Policía de San Luis dio a conocer detalles de lo acontecido. Informó que el saldo del incidente fue un adolescente de 17 años agredido y hospitalizado y, como supuestos autores de la golpiza, un joven de 20 años fue demorado y un pibe de 16 fue puesto a disposición de la justicia.

La gresca fue en las inmediaciones de una concurrida disco y por las redes sociales trascendieron las imágenes de dos jóvenes tendidos en el asfalto desvanecidos, lo que generó una gran preocupación en la comunidad.

En el reporte de la vocería policial se especifica que el mayor de los agresores había consumido alcohol.

El parte de prensa dice textualmente:

“Este domingo 25 de octubre a la madrugada, mientras realizaban tareas de prevención y regulación del tránsito sobre calle Pringles, en Quines, policías de la Comisaría Distrito 15° observaron a un grupo de personas que, tras haber sido retiradas del local bailable “Úniko Disco”, continuaron con una actitud agresiva en la vía pública.

Ante esta situación, intervinieron para identificar, disuadir y separar a los involucrados.

En el lugar, los efectivos encontraron a dos individuos tendidos sobre la calle, aparentemente descompensados, por lo que solicitaron asistencia médica. Minutos después, ambos recuperaron el conocimiento.

Uno de ellos, un joven de 18 años, manifestó que había sido agredido físicamente por un grupo de sujetos oriundos de San Francisco del Monte de Oro y a quienes reconoció.

En ese sentido, los uniformados identificaron a un joven de 20 años y a un adolescente de 17 años. El damnificado pudo identificar a los presuntos involucrados, mientras que otros dos se habrían retirado del lugar previamente, de acuerdo a las averiguaciones.

El joven de 18 años fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde quedó en observación. De acuerdo con la información policial, se encontraba fuera de peligro.

El joven de 20 años fue demorado y trasladado a la dependencia policial. Además, se le realizó el alcotest, y el mismo arrojó resultado positivo de 0,36 g/l de alcohol en sangre.

El adolescente de 17 años fue puesto al resguardo por personal policial de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

En ese sentido, tomó intervención el Juzgado Juvenil, Penal y Contravencional”.