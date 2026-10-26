Gabriela y Claudia, coincidencias macabras ante un patrón criminal impiadoso

Las coincidencias son escalofriantes y demuestran una realidad que solo la necedad impide ver: hay un patrón que sufren las mujeres que están en estado de vulnerabilidad frente a varones violentos, sin freno, que golpean en vida a sus parejas hasta que un día deciden matarlas, sin más. Sin nadie que lo impida.

Tampoco nadie les impide ocultar su criminal accionar con el entierro o el escondite de los cadáveres, en ambos casos desmembrados, descuartizados, lo que requirió, necesariamente, un accionar impune del asesino. Casi como un dato curioso, de no ser la magnitud de una tragedia que debería golpear a toda la provincia, está el hecho de que ambos cuerpos fueron descubiertos por perros vagabundos que, hambreados, olieron la carne y fueron a buscarla.

La tentación de decir que las tripas rugientes de los caninos es más efectiva que toda una movilización policial es fuerte, posiblemente inadecuada, pero real.

Gabriela Centeno y Claudia Andrea Rodríguez tuvieron un destino que se firmó a pocos metros de distancia, en las polvorientas calles del barrio República, un complejo del oeste de la ciudad donde la pobreza y el olvido no se reflejan solo en los perros sarnosos que buscan comida ahí donde los asesinos entierran a sus víctimas y la Policía no llega.

Gabriela tenía 42 años, seis hijos y un nieto; Claudia 37 y un hijo adolescente. Gabriela estaba en pareja con Raúl Bullones, un hombre que está detenido acusado de matarla. Claudia estaba con otro hombre, de nombre de pila coincidente –Raúl-, con domicilio en el República y dueño de un frondoso prontuario policial. Rodríguez lo había denunciado por violencia de género pero cuando en febrero, le llegó una notificación para preguntarle si quería continuar con la acción judicial –porque cuando no quiere actuar la Justicia consulta cosas como esas- desistió.

A Gabriela la dejaron de ver en agosto de este año y la encontraron el 13 de octubre enterrada muy cerca de la casa de Bullones, que para entonces ya había viajado a Mendoza, luego de pedir desesperadamente dinero entre sus allegados. Un perro que escarbó en el pozo fue el mejor perito.

Cuando hallaron a Centeno, Claudia llevaba diez días desaparecida. La última vez que la vieron caminaba por el barrio República con una campera marrón, el domingo 4 de octubre a las 23. Se volvió a saber de ella el sábado 24 cuando otro perro hambriento la halló en un basural y paseó su mano con uñas pintadas por las calles de un barrio que no sale de su asombro ni de sus necesidades.