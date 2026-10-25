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Torneo Clausura

Boca le ganó a Independiente sobre la hora y aseguró su lugar en playoffs

El “Xeneize” llegó a 27 puntos y también encabeza la tabla anual, con 57 unidades.

Por redacción
| Hace 2 horas
En la próxima fecha, el "Xeneize" jugará el superclásico del fútbol argentino, ante River. Foto: NA.

Boca desperdició algunas chances en el primer tiempo y le tocó sufrir durante gran parte del segundo, aunque aprovechó el fruto de sus inferiores para convertir sobre la hora y derrotar por 1-0 a Independiente, en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

 

 

El único gol del partido disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue el defensor Facundo Herrera, con un cabezazo a los 43 minutos del segundo tiempo.

 

 

El triunfo sostiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la punta de la tabla anual, con 57 unidades, y lo ubica segundo en la zona A, con 27 puntos, mientras que el “Rojo” llegó a su cuarto partido consecutivo sin ganar y es octavo, con 19 unidades.

 

 

En la próxima fecha, el “Xeneize” jugará el superclásico del fútbol argentino, ante River el domingo primero de noviembre desde las 15:00, mientras que el equipo de Jadson Viera será visitante ante Defensa y Justicia, el lunes 2 desde las 19:00.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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